مُسيرات أوكرانية تشعل حريقا في محطة غاز روسية

أعلن حاكم منطقة أورينبورغ الروسية يفغيني سولنتسيف أن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت محطة غاز، مما أدى إلى اندلاع حريق في ورشة تعمل فرق الطوارئ على إخماده.



وأكد سولنتسيف عبر قناته الرسمية على تطبيق تيليغرام أنه لم تقع إصابات بين العاملين بالمحطة التي تعرضت لبعض الأضرار.