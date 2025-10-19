الأخبار
مُسيرات أوكرانية تشعل حريقا في محطة غاز روسية

2025-10-19 | 04:05
مُسيرات أوكرانية تشعل حريقا في محطة غاز روسية

أعلن حاكم منطقة أورينبورغ الروسية يفغيني سولنتسيف أن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت محطة غاز، مما أدى إلى اندلاع حريق في ورشة تعمل فرق الطوارئ على إخماده.

وأكد سولنتسيف عبر قناته الرسمية على تطبيق تيليغرام أنه لم تقع إصابات بين العاملين بالمحطة التي تعرضت لبعض الأضرار.

مُسيرات أوكرانية

حريق

أورينبورغ الروسية

محطة غاز

سرقة مجوهرات خلال عملية سطو في متحف اللوفر بباريس
الفاتيكان يحتفل اليوم بتقديس 7 طوباويين من بينهم المطران إغناطيوس مالويان... هكذا تبدو الصورة
مقالات ذات صلة

LBCI
أخبار دولية
2025-09-27

مسيرات أوكرانية تقصف محطة لضخ النفط في تشوفاشيا الروسية

LBCI
أخبار دولية
2025-09-20

طائرات مسيرة أوكرانية تقصف محطات روسية لضخ النفط في فولغوغراد وسامارا

LBCI
أخبار دولية
2025-09-07

الإدارة الروسية لزابوريجيا: مسيرات أوكرانية أصابت مركز تدريب في المحطة النووية

LBCI
أخبار دولية
2025-09-11

روسيا: مسيرات أوكرانية هاجمت مركز تدريب بمحطة زابوريجيا النووية

LBCI
أخبار دولية
06:05

إسرائيل تشن غارتين على جنوب قطاع غزة

LBCI
أخبار دولية
05:56

إسرائيل تعلن التعرف على هوية ثاني رهينة تسلمت جثته السبت

LBCI
أخبار دولية
05:51

سرقة مجوهرات خلال عملية سطو في متحف اللوفر بباريس

LBCI
أخبار لبنان
03:26

الفاتيكان يحتفل اليوم بتقديس 7 طوباويين من بينهم المطران إغناطيوس مالويان... هكذا تبدو الصورة

LBCI
أخبار لبنان
03:26

الفاتيكان يحتفل اليوم بتقديس 7 طوباويين من بينهم المطران إغناطيوس مالويان... هكذا تبدو الصورة

LBCI
صحف اليوم
00:42

ممثلة "الفاو" في لبنان لـ"الأنباء" الكويتية: معدلات انعدام الأمن الغذائي في لبنان مرتفعة

LBCI
فنّ
16:05

سيلينا غوميز ترد على تلميحات هايلي بيبر: "كونوا لطفاء... هناك مساحة للجميع"

LBCI
أخبار دولية
2025-10-03

تعليمات للجيش الإسرائيليّ بتقليص العمليات الهجومية في غزة

LBCI
أخبار لبنان
03:26

الفاتيكان يحتفل اليوم بتقديس 7 طوباويين من بينهم المطران إغناطيوس مالويان... هكذا تبدو الصورة

LBCI
رياضة
13:42

في عندقت قضاء عكار … الرياضة للجميع

LBCI
رياضة
13:30

تدريبات ليلية لسباق السيدات التي تنظمه جمعية بيروت ماراثون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

تل أبيب تلوّح بالتصعيد: تهديدات جديدة ضد حماس وتوجّه للتوغّل داخل لبنان بذريعة "المنطقة العازلة"

LBCI
أخبار دولية
13:21

"أمّك"… الجواب الرسمي من البيت الأبيض!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

بعد إسقاط الأحكام الغيابية عنه... المحكمة العسكرية تفتح مجدداً ملف فضل شاكر في أحداث عبرا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

تصعيد جديد: توغّل داخل الحدود اللبنانية لبضعة كيلومترات… ما خلفيات القرار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

أصبح بإمكانكم أن تشربوا مياه تنورين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

هذا ما يتذكره اقرباء القديس الجديد مالويان

LBCI
أخبار لبنان
14:24

أدرعي: الجيش الاسرائيلي أحبط محاولة لتهريب أسلحة إلى لبنان في منطقة قمة جبل الشيخ

LBCI
منوعات
11:47

سنغافورة تتصدر بجواز السفر الأقوى في العالم... فأين حلّ لبنان وكم دولة يتيح لحامليه دخولها؟

LBCI
أمن وقضاء
07:52

رسائل واتّصالات يدّعي أصحابها أنّهم من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية... احذروها!

LBCI
أخبار دولية
15:39

ما كشفه نتنياهو عن عملية "البيجرز" واغتيال نصرالله

LBCI
أمن وقضاء
05:00

محاولة سرقة في عاليه وإطلاق نار... وشعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر

LBCI
أخبار لبنان
03:49

الرئيس عون التقى الراعي في روما... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
خبر عاجل
10:24

وزير الصحة: أخذنا عيّنات إضافية من مصدر مياه تنورين ومن الخزانات والأسواق وتوسّعنا بالتحقيق والنتائج جاءت سليمة وخالية من البكتيريا والشركة عملت على معالجة الملاحظات التقنية

LBCI
خبر عاجل
09:36

مركز طوارئ الصحة: شهيد في غارة اسرائيلية استهدفت آلية في بلدة دير كيفا - صور

