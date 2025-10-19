سرقة مجوهرات خلال عملية سطو في متحف اللوفر بباريس

نفّذ عدد من اللصوص عملية سطو على مجوهرات في متحف اللوفر في باريس قبل أن يلوذوا بالفرار، وفق ما أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس.



ووقعت عملية السطو وفق التحقيقات الأولية ما بين الساعة 9,30 و9,40 صباحا، ويجري حاليا تقييم قيمة المسروقات.



واستخدم اللصوص الذين لم يتم الكشف عن عددهم بعد، مصعد شحن للوصول إلى القاعة التي استهدفوها، وكانوا مزودين بمنشار كهربائي صغير، وفق مصدر أمني لفرانس برس.