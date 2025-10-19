الأخبار
روسيا تعلن سيطرتها على قريتين إضافيتين في شرق أوكرانيا

أخبار دولية
2025-10-19 | 06:29
روسيا تعلن سيطرتها على قريتين إضافيتين في شرق أوكرانيا
روسيا تعلن سيطرتها على قريتين إضافيتين في شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها طردت القوات الأوكرانية من قريتي تشونيشيني في منطقة دونيتسك وبولتافكا في منطقة زابوريجيا.

وأفادت الوزارة بأن القوات الروسية دمرت أيضا نظام إطلاق صواريخ من طراز هيمارس أميركي الصنع في منطقة تشيرنيهيف الأوكرانية باستخدام صاروخ "إسكندر-إم".
 

أخبار دولية

روسيا

أوكرانيا

وزير الداخلية الفرنسي: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر "لا تقدر بثمن"
في سابقة لرئيس فرنسي سابق... نيكولا ساركوزي خلف القضبان الثلاثاء!
