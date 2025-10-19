روسيا تعلن سيطرتها على قريتين إضافيتين في شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها طردت القوات الأوكرانية من قريتي تشونيشيني في منطقة دونيتسك وبولتافكا في منطقة زابوريجيا.وأفادت الوزارة بأن القوات الروسية دمرت أيضا نظام إطلاق صواريخ من طراز هيمارس أميركي الصنع في منطقة تشيرنيهيف الأوكرانية باستخدام صاروخ "إسكندر-إم".