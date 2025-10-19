وزير الداخلية الفرنسي: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر "لا تقدر بثمن"

قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز الأحد إن المجوهرات التي سرقت قبل ساعات من متحف اللوفر في باريس "لا تقدر بثمن" و"ذات قيمة تراثية".



وأوضح الوزير في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية أن "الثلاثة أو الأربعة" لصوص نفذوا عملية السطو خلال "سبع دقائق"، مشيرا إلى أنهم دخلوا المتحف من الخارج باستخدام "رافعة" وضعت على ظهر شاحنة لدخول "قاعة أبولو"، حيث ركزوا جهودهم على "خزانتين للعرض".

