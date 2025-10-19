الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مسرح كوميدي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البابا لاوُن الرابع عشر: الإيمان هو رباط المحبة بين الله والإنسان وشعلة تُنير العالم في وجه الشرّ واليأس
أخبار دولية
2025-10-19 | 07:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
6
min
البابا لاوُن الرابع عشر: الإيمان هو رباط المحبة بين الله والإنسان وشعلة تُنير العالم في وجه الشرّ واليأس
تحدّث البابا لاوُن الرّابع عشر في عظته اليوم قائلا :"السّؤال الذي يُختتم به الإنجيل الذي أُعلِن قبل قليل يفتتح تأمّلنا: "متى جاءَ ابنُ الإِنسان، أَفَتُراه يَجِدُ الإِيمانَ على الأَرض؟" (لوقا 18، 8). هذا التّساؤل يكشف لنا ما هو عزيزٌ جدًّا في عينَي الرّبّ يسوع: الإيمان، أي رباط المحبّة بين الله والإنسان. واليوم يقف أمامنا سبعة شهود، القدّيسون والقدّيسات الجدّد، الذين حافظوا، بنعمة الله، على شعلة الإيمان مضاءة، بل صاروا بأنفسهم مصابيح قادرة على نشر نور المسيح.
بالمقارنة مع الخيرات الماديّة والثّقافيّة والعلميّة والفنيّة الكبيرة، الإيمان يسمو فوقها جميعًا ليس لأنّ تلك الخيرات يجب أن تُحتقرَ، بل لأنّها تفقد معناها بدون الإيمان. العلاقة مع الله لها أهمّيّة سامية، لأنّه خلق كلّ شيء من العدم، في بداية الأزمنة، وخلّص من العدم كلّ ما ينتهي في الزّمن. فالأرض بلا إيمان ستكون مأهولة بأبناء يعيشون بلا أب، أي كائنات بلا خلاص.
لهذا، تساءل يسوع عن الإيمان، هو ابن الله الذي صار بشرًا: إن اختفى الإيمان من العالم، ماذا يحدث؟ ستبقى السّماء والأرض كما كانتا، لكن لن يكون في قلبنا الرّجاء. وسيَهزم الموت حرّيّة الجميع. ورغبتنا في الحياة، ستنهار في العدم. بدون إيمان بالله، لا يمكننا أن نرجو الخلاص. سؤال يسوع إذًا يثير فينا القلق، نَعم، وفقط إن نسينا أنّ يسوع نفسه هو الذي طرحه. فكلام الرّبّ يسوع يبقى دائمًا لنا بشارة، أي بشرى مليئة بفرح الخلاص. وهذا الخلاص هو عطيّة الحياة الأبديّة التي نقبلها من الآب بواسطة الابن، وبقوّة الرّوح القدس.
أيّها الأعزّاء، لهذا السّبب أوصى السّيّد المسيح تلاميذه "بوُجوبِ المُداوَمةِ على الصَّلاةِ مِن غَيرِ مَلَل" (لوقا 18، 1): كما لا نتعب من التّنفس، كذلك لا نتعب من الصّلاة! كما أنّ التّنفّس يسند حياة الجسد، كذلك الصّلاة تسند حياة النّفس: فالإيمان يتجلّى في الصّلاة، والصّلاة الأصيلة تحيا بالإيمان.
أشار لنا يسوع إلى هذا الرّباط بمثل، قال: قاضٍ بقي صامتًا أمام مطالب أرملة مُلحّة، ثمّ دفعه إصرارها في النّهاية إلى أن يتّخذ قرارًا. من النّظرة الأولى، هذا الإصرار هو لنا مثال جميل للرّجاء، خاصّة في وقت المِحَن والضّيق. لكن اصرار المرأة وتصرّف القاضي، الذي يعمل على مضّض، يحملان يسوع على طرح سؤال يستفزنا: الله، الآب الصّالح، "أَفَما يُنصِفُ مُختاريهِ الَّذينَ يُنادونَه نهارًا ولَيلًا وهو يَتَمهَّلُ في أَمرِهم؟" (لوقا 18، 7).
لنجعل هذا الكلام يتردّد صداه في ضميرنا: الرّبّ يسوع يسألنا هل نثق بأنّ الله قاضٍ عادل تجاه الجميع. الابن يسألنا هل نثق بأنّ الآب يريد دائمًا خيرنا وخلاص كلّ إنسان. في هذا الصّدد، أمامنا تجربَتان تختبران إيماننا: الأولى تجد قوّتها في معثرة الشّرّ، وتدفعنا إلى الاعتقاد بأنّ الله لا يسمع بكاء المضطهدين ولا يرحم ألم الأبرياء. أمّا التّجربة الثّانية فهي الادّعاء بأنّ الله يجب أن يعمل كما نريد نحن: فتتحوّل الصّلاة إلى أمرٍ لله، لتعليمه كيف يجب أن يكون عادلًا وفعّالًا.
يسوع يحرّرنا من كِلَا التّجربَتَين، فهو الشّاهد المثاليّ على الثّقة البنويّة. إنّه البريء، الذي صلّى خاصّة خلال آلامه وقال: ”يا أَبَتِ، لِتَكُن مَشيئَتُكَ“ (راجع لوقا 22، 42). إنّه الكلام نفسه الذي سلّمه إلينا المعلّم في الصّلاة الربّيَّة. مهما حدث، يسوع الابن يتّكل على الآب، لذلك نحن، كإخوة وأخوات، نُعلن باسمه ونقول: "إنَّهُ لَحَقٌّ وَعَدْلٌ، وَاجِبٌ وَخَلاصِيّ، أَنْ نَشْكُرَكَ في كُلِّ زَمَانٍ وَفي كُلِّ مَكَان، أَيُّهَا الآبُ القُدُّوسُ، بِابْنِكَ الحَبِيبِ يَسُوعَ المَسِيحِ رَبِّنَا" (كتاب القدّاس حسب الطّقس الرّوماني، الصّلاة الإفخارستيّة الثّانية، مقدّمة).
صلاة الكنيسة تذكّرنا أنّ الله يُقيم العدل للجميع، ويمنح حياته للجميع. لذلك، عندما نصرخ إلى الرّبّ يسوع ونقول: ”أين أنت؟“، نحوّل هذا النّداء إلى صلاة، إذّاك نُدرك أنّ الله موجود حيث يتألّم الأبرياء. صليب المسيح يكشف عدل الله، وعدل الله هي المغفرة: فهو يرى الشّرّ ويَفتديه، ويأخذه على عاتقه. عندما نكون مصلوبين بالألم والعنف، والكراهية والحرب، يكون المسيح حاضرًا هناك، ومصلوبًا لأجلنا ومعنا. لا يوجد بكاء لا يعزّيه الله، ولا توجد دمعة بعيدة عن قلبه. الرّبّ يسوع يسمعنا، ويُعانقنا كما نحن، ليجعلنا مثله. أمّا مَن يرفض رحمة الله، فيبقى عاجزًا عن أن يكون رحيمًا تجاه الآخرين. ومن لا يقبل السّلام عطيّةً من الله، لن يعرف أن يُعطي السّلام.
أيّها الأعزّاء، الآن نفهم أنّ أسئلة يسوع هي دعوة شديدة إلى الرّجاء والعمل: عندما يأتي ابن الإنسان، هل يجد الإيمان بالعناية الإلهيّة؟ في الواقع، هذا الإيمان هو الذي يسند ويعزّز التزامنا بالعدل، لأنّنا نؤمن أنّ الله يخلّص العالم بمحبّة، ويحرّرنا من القضاء والقدر. إذًا لنسأل أنفسنا: عندما نسمع نداء من هم في محنة، هل نكون شهودًا لمحبّة الآب، كما كان المسيح نحو الجميع؟ إنّه المتواضع الذي يدعو المستبدّين إلى التّوبة، وهو الصّالح الذي يجعلنا صالحين، كما يشهد على ذلك قدّيسو اليوم الجُدُد: فهم ليسوا أبطالًا أو مدافعين عن فِكرة معيّنة، بل هُم رجالٌ ونساءٌ حقيقيّون.
هؤلاء الأصدقاء المُخلِصون للمسيح هم شهداء لإيمانهم، مثل المُطران أغناطيوس شكرالله مالويان، ومعلّم التّعليم المسيحيّ بييترو تو روت (Pietro To Rot). وهم مُبشِّرون ومُرسلات، مثل الرّاهبة ماريّا ترونكاتّي (Maria Troncatti). وهنّ مؤسِّسات مليئات بحياة الرّوح، مثل الرّاهبتان فينتشنزا ماريّا بولوني (Vincenza Maria Poloni)، وكارمن رينديلز مارتينيز (Carmen Rendiles Martinez). وهُم صانعو خير للإنسانيّة، بقلوبهم المتّقدة بالتّقوى، مثل بارتولو لونغو (Bartolo Longo)، وخوسيه غريغوريو هيرنانديز سيسنيروس (José Gregorio Hernández Cisneros). لتساعدنا شفاعتهم في المِحَن، وليُلهمنا مثالهم في الدّعوة المشتركة إلى القداسة. بينما نسير حُجّاجًا نحو هذا الهدف، لنصلِّ بلا كلل، ولنكَن ثابتين بالذي تعلّمناه ولنؤمن به بقوّة (راجع 2 طيموتاوس 3، 14). هكذا يُعزِّز الإيمان على الأرض الرّجاء في السّماء."
أخبار دولية
لاوُن
الرابع
الإيمان
المحبة
والإنسان
وشعلة
تُنير
العالم
الشرّ
واليأس
التالي
خرق اتفاق انهاء الحرب في غزة... إليكم التفاصيل
في الفاتيكان... تقديس 7 طوباويين من بينهم المطران إغناطيوس مالويان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-14
البابا لاون الرابع عشر ثمّن موقف شيخ العقل
أخبار لبنان
2025-10-14
البابا لاون الرابع عشر ثمّن موقف شيخ العقل
0
أخبار دولية
07:48
البابا لاوون الرابع عشر يعلن سبعة قديسين جدد بينهم ثلاث راهبات
أخبار دولية
07:48
البابا لاوون الرابع عشر يعلن سبعة قديسين جدد بينهم ثلاث راهبات
0
أخبار لبنان
2025-10-15
البطريرك الماروني: البابا لاوون الرابع عشر سيحمل رسالة سلام الى لبنان
أخبار لبنان
2025-10-15
البطريرك الماروني: البابا لاوون الرابع عشر سيحمل رسالة سلام الى لبنان
0
أخبار دولية
2025-10-07
البابا لاوون الرابع عشر يزور تركيا ولبنان أواخر تشرين الثاني
أخبار دولية
2025-10-07
البابا لاوون الرابع عشر يزور تركيا ولبنان أواخر تشرين الثاني
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:04
نتانياهو يأمر بـ"تحرك قوي ضد الأهداف الإرهابية" في قطاع غزة
أخبار دولية
08:04
نتانياهو يأمر بـ"تحرك قوي ضد الأهداف الإرهابية" في قطاع غزة
0
أخبار دولية
07:57
العثور على قطعة مجوهرات مسروقة من اللوفر قرب المتحف
أخبار دولية
07:57
العثور على قطعة مجوهرات مسروقة من اللوفر قرب المتحف
0
أخبار دولية
07:48
البابا لاوون الرابع عشر يعلن سبعة قديسين جدد بينهم ثلاث راهبات
أخبار دولية
07:48
البابا لاوون الرابع عشر يعلن سبعة قديسين جدد بينهم ثلاث راهبات
0
أخبار دولية
07:08
خرق اتفاق انهاء الحرب في غزة... إليكم التفاصيل
أخبار دولية
07:08
خرق اتفاق انهاء الحرب في غزة... إليكم التفاصيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-09-30
بعد توقفها عن شراء الأسلحة من إسرائيل... كولومبيا تصمّم بندقية هجومية خاصة بها (صور)
أخبار دولية
2025-09-30
بعد توقفها عن شراء الأسلحة من إسرائيل... كولومبيا تصمّم بندقية هجومية خاصة بها (صور)
0
أخبار لبنان
2025-09-26
نجل نصر الله يستعيد ذكريات أيام والده الأخيرة بعد عام على رحيله...
أخبار لبنان
2025-09-26
نجل نصر الله يستعيد ذكريات أيام والده الأخيرة بعد عام على رحيله...
0
أخبار لبنان
2025-10-13
قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث
أخبار لبنان
2025-10-13
قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث
0
أمن وقضاء
2025-10-10
نفّذ العديد من عمليات السلب في بيروت وجبل لبنان... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه
أمن وقضاء
2025-10-10
نفّذ العديد من عمليات السلب في بيروت وجبل لبنان... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:08
خرق اتفاق انهاء الحرب في غزة... إليكم التفاصيل
أخبار دولية
07:08
خرق اتفاق انهاء الحرب في غزة... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:01
في الفاتيكان... تقديس 7 طوباويين من بينهم المطران إغناطيوس مالويان
تقارير نشرة الاخبار
07:01
في الفاتيكان... تقديس 7 طوباويين من بينهم المطران إغناطيوس مالويان
0
أخبار لبنان
06:41
جعجع: الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها
أخبار لبنان
06:41
جعجع: الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها
0
أخبار لبنان
05:47
وزير الصناعة: مياه تنورين عوقبت وظُلمت من دون سبب
أخبار لبنان
05:47
وزير الصناعة: مياه تنورين عوقبت وظُلمت من دون سبب
0
أخبار لبنان
04:19
باسيل: التصويت والترشح حقان مكتسبان للمنتشرين
أخبار لبنان
04:19
باسيل: التصويت والترشح حقان مكتسبان للمنتشرين
0
أخبار لبنان
03:26
الفاتيكان يحتفل اليوم بتقديس 7 طوباويين من بينهم المطران إغناطيوس مالويان... هكذا تبدو الصورة
أخبار لبنان
03:26
الفاتيكان يحتفل اليوم بتقديس 7 طوباويين من بينهم المطران إغناطيوس مالويان... هكذا تبدو الصورة
0
أخبار لبنان
02:15
محمد رعد: المقاومة في لبنان قوة للمجتمع وللدولة وليست عبئًا عليهما
أخبار لبنان
02:15
محمد رعد: المقاومة في لبنان قوة للمجتمع وللدولة وليست عبئًا عليهما
0
رياضة
13:42
في عندقت قضاء عكار … الرياضة للجميع
رياضة
13:42
في عندقت قضاء عكار … الرياضة للجميع
0
رياضة
13:30
تدريبات ليلية لسباق السيدات التي تنظمه جمعية بيروت ماراثون
رياضة
13:30
تدريبات ليلية لسباق السيدات التي تنظمه جمعية بيروت ماراثون
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
14:24
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أحبط محاولة لتهريب أسلحة إلى لبنان في منطقة قمة جبل الشيخ
أخبار لبنان
14:24
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أحبط محاولة لتهريب أسلحة إلى لبنان في منطقة قمة جبل الشيخ
2
منوعات
11:47
سنغافورة تتصدر بجواز السفر الأقوى في العالم... فأين حلّ لبنان وكم دولة يتيح لحامليه دخولها؟
منوعات
11:47
سنغافورة تتصدر بجواز السفر الأقوى في العالم... فأين حلّ لبنان وكم دولة يتيح لحامليه دخولها؟
3
أمن وقضاء
05:00
محاولة سرقة في عاليه وإطلاق نار... وشعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر
أمن وقضاء
05:00
محاولة سرقة في عاليه وإطلاق نار... وشعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر
4
أخبار لبنان
03:49
الرئيس عون التقى الراعي في روما... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
03:49
الرئيس عون التقى الراعي في روما... وهذا ما جرى بحثه
5
أخبار دولية
15:39
ما كشفه نتنياهو عن عملية "البيجرز" واغتيال نصرالله
أخبار دولية
15:39
ما كشفه نتنياهو عن عملية "البيجرز" واغتيال نصرالله
6
حال الطقس
06:11
درجات الحرارة ترتفع مطلع الأسبوع... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
06:11
درجات الحرارة ترتفع مطلع الأسبوع... إليكم تفاصيل الطقس
7
أخبار دولية
05:51
سرقة مجوهرات خلال عملية سطو في متحف اللوفر بباريس
أخبار دولية
05:51
سرقة مجوهرات خلال عملية سطو في متحف اللوفر بباريس
8
أمن وقضاء
03:38
أدرعي: تمرين عسكري واسع يبدأ اليوم على طول الحدود مع لبنان
أمن وقضاء
03:38
أدرعي: تمرين عسكري واسع يبدأ اليوم على طول الحدود مع لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More