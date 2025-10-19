خرق اتفاق انهاء الحرب في غزة... إليكم التفاصيل

البابا لاوون الرابع عشر يعلن سبعة قديسين جدد بينهم ثلاث راهبات

البابا لاوون الرابع عشر يعلن سبعة قديسين جدد بينهم ثلاث راهبات

البابا لاوُن الرابع عشر: الإيمان هو رباط المحبة بين الله والإنسان وشعلة تُنير العالم في وجه الشرّ واليأس