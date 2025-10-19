إسرائيل علقت دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

علقت إسرائيل الأحد دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزّة المُحاصر، بحسب ما أعلن مسؤول أمني إسرائيلي لوكالة فرانس برس، مبررا ذلك بأن حركة حماس خرقت اتفاق وقف إطلاق النار.



وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "عُلّق إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر، عقب انتهاك حماس الفاضح لاتفاق وقف إطلاق النار".