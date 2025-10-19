مسؤول عسكري إسرائيلي يشير إلى إمكان شن مزيد من الغارات على غزة

أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي الأحد أن الدولة العبرية قد تشن مزيدا من الغارات في قطاع غزة، وذلك بعد شن ثلاث هجمات على القوات الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب القطاع وبيت لاهيا شمالا.



وقال المسؤول في إحاطة صحافية "هناك احتمال لشن مزيد من الغارات".

