الجيش الإسرائيلي يؤكد إستئنافه تطبيق وقف إطلاق النار في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأحد أنه سيعاود تطبيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعدما شن عشرات الضربات القاتلة قال إنها استهدفت حركة حماس التي اتهمها بشن هجمات على قواته.



وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أنه "بناءً على توجيهات المستوى السياسي وبعد شن سلسلة غارات ملموسة، بدأ الجيش إعادة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بعد ان تم خرقه من قبل حماس".



وقال: "سيواصل الجيش تطبيق اتفاق وقف النار وسيرد بقوة شديدة على كل خرق له".