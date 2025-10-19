فاينانشال تايمز: ترامب يحث زيلينسكي على إبرام إتفاق مع بوتين وإلا سيواجه الدمار

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأحد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حث نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على قبول شروط روسيا لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم الجمعة، محذرًا من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد "بتدمير" أوكرانيا إذا لم تمتثل.ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إن ترامب أصر خلال الاجتماع على أن يسلم زيلينسكي منطقة دونباس في الشرق بأكملها إلى روسيا، مكررًا نقاط الحديث التي طرحها الرئيس الروسي خلال اتصالهما في اليوم السابق.وقالت الصحيفة إن أوكرانيا تمكنت في نهاية المطاف من إقناع ترامب بالعودة إلى تأييد تجميد الخطوط الأمامية الحالية. وقال ترامب بعد الاجتماع إن على الجانبين وقف الحرب عند خط القتال‭ ‬الراهن، وذكر زيلينسكي أن هذه نقطة مهمة.ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب من رويترز للتعليق على تقرير فاينانشال تايمز.