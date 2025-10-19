وفاة 3 وفقدان أكثر من 20 مهاجرًا قبالة ساحل إيطاليا

أعلن نيكولا ديل أرتشيبريتي المنسق القطري لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في إيطاليا اليوم الأحد أن قارب مهاجرين على متنه نحو 35 شخصًا أبحر من ليبيا وانقلب في وسط البحر المتوسط ما أسفر عن وفاة امرأة وفقدان أكثر من عشرين آخرين.



وأشار ديل أرتشيبريتي إلى أن عملية الإنقاذ نفذها خفر السواحل الإيطالي يوم الجمعة قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وشهدت العملية إنقاذ 11 مهاجرًا بينهم أربعة أطفال دون ذويهم وانتشال جثة امرأة حامل.



ونقل الناجون والجثة إلى لامبيدوزا في حين لا يزال باقي الركاب في عداد المفقودين.



وقال ديل أرتشيبريتي إن القارب انقلب بعد إبحاره ليومين.