انتخاب السيناتور الوسطي اليميني رودريغو باز رئيسا لبوليفيا

انتخب البوليفيون الأحد السيناتور الوسطي اليميني رودريغو باز رئيسا للبلاد التي تعاني أزمة اقتصادية حادة أنهت عقدين من حكم اليسار الاشتراكي.



وقال باز في أول تصريح له بعد صدور النتائج إن بوليفيا: "تستعيد تدريجا مكانتها على الساحة الدولية".



وأضاف باز الذي حصل على 54,6% من الأصوات بعد فرز 97,8% من بطاقات الاقتراع بحسب المحكمة الانتخابية العليا: "يتعين علينا أن نفتح بوليفيا على العالم ونعيد دورها إليها".



ومع إعلان النتائج، امتلأت شوارع لاباز التي كانت شبه خالية حتى ذلك الحين، بأنصار الرئيس المنتخب على وقع أصوات المفرقعات وصيحات الفرح والموسيقى.



وقال منافسه خورخي "توتو" كيروغا الذي أقر بهزيمته في أحد فنادق لاباز "اتصلت برودريغو باز بيريرا لتهنئته".



وفي حديثه لوسائل إعلام، دعا نائب الرئيس المنتخب إدماند لارا إلى "الوحدة والمصالحة بين البوليفيين".

