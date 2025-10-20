سيول تحتجز جنديا كوريّا شماليا بعد عبوره الحدود البرية

أوقفت كوريا الجنوبية الأحد جنديا كوريّا شماليا بعدما عبر طواعية الحدود البرية المحصنة بشدة والتي تفصل بين البلدين، وفق ما أفادت القوات المسلحة في سيول.وقال مسؤول في وزارة الدفاع لوكالة فرانس برس إن الجندي كان يسعى إلى "الانشقاق إلى الجنوب".وقالت لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة في كوريا الجنوبية: "أوقف جيشنا جنديا كوريا شماليا عبر خط التماس العسكري الأحد. الجيش رصد الجندي قرب خط التماس العسكري وتعقبه وراقبه، ثم نفذ عملية لتوقيفه".ويمر خط التماس العسكري في وسط المنطقة المنزوعة السلاح، وهي المنطقة الحدودية الفاصلة بين الكوريتين والتي تعتبر أحد أكثر الاماكن المزروعة ألغاما في العالم.