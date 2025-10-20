بارو: زيارة بوتين لبودابست "مفيدة" إذا أنتجت وقفا لإطلاق النار

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الاثنين، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بودابست للقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب "مفيدة" إذا أفضت إلى وقف لإطلاق النار "من دون شروط" في أوكرانيا.



وقال بارو لدى وصوله إلى لوكسمبورغ للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إن هذا اللقاء بين الرئيسين "مفيد"، لكن "لنكن واضحين: وجود فلاديمير بوتين على أراضي الاتحاد الأوروبي لا معنى له إلا إذا سمح بالتوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار".



ومن المرتقب أن يجتمع ترامب وبوتين في العاصمة المجرية في ثاني قمة بينهما سعيا لإيجاد تسوية للحرب في أوكرانيا، بعدما أخفقت قمتهما الأولى في ألاسكا في إحراز أي تقدم نحو وقف إطلاق النار أو التوصل إلى سلام دائم في البلد الذي غزته روسيا في 24 شباط/فبراير 2022.



وأبدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس حذرا شديدا حيال آفاق هذا اللقاء الجديد، قائلة من لوكسمبورغ إن "السؤال هو ما إذا كان سينتج عنه أي شيء فعلا"، داعية الرئيس الأميركي إلى ممارسة الضغط على موسكو.

