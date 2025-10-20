الجيش الإسرائيلي يعلن تسلّم الصليب الأحمر جثة رهينة في غزة

أفاد الجيش الإسرائيلي بأن الصليب الأحمر تسلم جثة رهينة كان محتجزًا في غزة في إطار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.



وقال الجيش في بيان: "بحسب معلومات الصليب الأحمر، فقد تسلم نعشًا لرهينة متوف، وهو في طريقه إلى قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة".