ايران: العراق بلد مستقل لا يُسمَح الا أن تكون أجواؤه تحت سيطرته

عقد أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني محادثات مع نظيره العراقي قاسم الأعرجي في طهران.وبحث الجانبان تنفيذ الاتفاق الأمني المشترك، وضبط الحدود، وأكدا التزام العراق بعدم السماح بإستخدام أراضيه، ضد دول الجوار ومنها إيران.