مقتل 4 فلسطينيين بنيران إسرائيلية شرق مدينة غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل أربعة فلسطينيين بنيران الجيش الإسرئيلي شرق مدينة غزة، في حين أكد الجيش الإسرائيلي أن قواته اطلقت النار على مسلحين بعد اقترابهم من مواقعها.وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس، سقوط أربعة شهداء وإصابة حرجة جراء إطلاق جيش الاحتلال النار على مواطنين يتفقدون منازلهم في منطقة الشعف شرق مدينة غزة.وسقط الضحايا في حادثين منفصلين في المنطقة نفسها، إذ قتل اثنان صباحًا وتم نقلهما الى المستشفى المعمداني، بينما قتل آخران مساءً وتم نقلهما الى مستشفى الشفاء غرب المدينة.من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه "رصد عددًا من المسلحين الذين تجاوزوا الخط الأصفر واقتربوا من القوات التي تعمل في منطقة الشجاعية، فأطلقت القوات النار باتجاههم لإزالة التهديد".ولاحقًا، أعلن الجيش في بيان منفصل أنه اطلق النار على مجموعة اخرى في المنطقة نفسها.