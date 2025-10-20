مستشار بالبيت الأبيض يرجح إنتهاء الإغلاق الحكومي هذا الأسبوع

أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت اليوم الاثنين أن إغلاق الحكومة الاتحادية المستمر منذ 20 يومًا من المرجح أن ينتهي هذا الأسبوع.وقال هاسيت في مقابلة مع قناة سي.إن.بي.سي: "أعتقد أن إغلاق شومر سينتهي على الأرجح خلال هذا الأسبوع"، في إشارة إلى زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر.وأشار هاسيت، وهو مدير المجلس الاقتصادي الوطني، إلى أن "أصدقاءه في مجلس الشيوخ كانوا يعتقدون أنه من السيء أن يعيد الديمقراطيون فتح الحكومة قبل مسيرات "لا للملوك" وأن هناك فرصة الآن أن تتحقق الأمور هذا الأسبوع".