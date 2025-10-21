الحكومة الإسرائيلية: الجثة المعادة الاثنين من غزة عائدة للجندي تال حايمي

أعلنت إسرائيل أن الجثة التي أعادتها حركة حماس الاثنين عائدة لضابط الصف تال حاييمي الذي قتل في السابع من تشرين الأول 2023.وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء: "في ختام عملية التحقق التي أجراها المعهد الوطني للطب الشرعي أبلغ ممثلون عن الجيش عائلة الرهينة تال حاييمي" بالتعرف على جثته.