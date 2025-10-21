قتيل وتسعة جرحى في زوبعة مفاجئة شمال باريس

قُتل عامل بناء وأصيب تسعة أشخاص آخرين بجروح، أربعة منهم حالتهم حرجة، إثر سقوط ثلاث رافعات من جراء زوبعة مفاجئة وعنيفة ضربت بلدات عدّة شمال باريس الإثنين، بحسب ما أعلنت السلطات الفرنسية.



ووقعت الكارثة في بلدة إيرمون على بُعد 21 كيلومترا شمال شرق باريس حين ضربت "زوبعة مفاجئة وعنيفة ومركّزة نحو عشر بلدات عند الساعة 17,50 (15,50 ت غ)"، بحسب ما أعلن المحافظ فيليب كور لوكالة فرانس برس في عين المكان.



من جهته، قال المدّعي العام للجمهورية في بونتواز، غيريك لو برا لفرانس برس، إنّ حصيلة الكارثة هي قتيل وتسعة جرحى.



وأضاف أنّ القتيل "شاب يبلغ من العمر 23 عاما وهو أحد عمّال شركة البناء الخاصة التي كانت تعمل في الموقع".



وأعلنت السلطات المحلية أنّ "أربعة من الجرحى التسعة هم بحالة حرجة والخمسة بحالة خطرة"، مشيرة إلى أنّ الزوبعة أدّت إلى "سقوط رافعات واقتلاع أسطح مبان".