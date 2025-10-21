أمير قطر يدين خرق إسرائيل المستمر لوقف إطلاق النار في غزة

أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشورى أن الدوحة تدين جميع انتهاكات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية ومواصلة خرقها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.