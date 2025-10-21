الأخبار
روسيا: من السابق لأوانه الحديث عن موعد لقاء محتمل بين لافروف وروبيو
أخبار دولية
2025-10-21 | 03:41
روسيا: من السابق لأوانه الحديث عن موعد لقاء محتمل بين لافروف وروبيو
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن دبلوماسي روسي كبير القول إنه من السابق لأوانه الحديث عن توقيت اجتماع محتمل بين وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن موسكو تعمل بشأن ما ناقشه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.
وذكرت روسيا أمس الاثنين أن لافروف أجرى مكالمة هاتفية مع روبيو للإعداد لقمة محتملة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
أخبار دولية
زيلينسكي وقادة أوروبيون: خط الجبهة بين الروس والأوكرانيين يجب أن يكون "أساسا" لمفاوضات السلام
أمير قطر يدين خرق إسرائيل المستمر لوقف إطلاق النار في غزة
0
أخبار دولية
2025-09-02
وكالة تاس: إجتماع محتمل بين بوتين وكيم في الصين
أخبار دولية
2025-09-02
وكالة تاس: إجتماع محتمل بين بوتين وكيم في الصين
0
أخبار دولية
2025-09-27
لافروف يحذّر من ردّ "حاسم" على أي "اعتداء" تتعرض له روسيا
أخبار دولية
2025-09-27
لافروف يحذّر من ردّ "حاسم" على أي "اعتداء" تتعرض له روسيا
0
آخر الأخبار
2025-09-27
لافروف محذرا حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي: أي عدوان على روسيا سيقابل برد حاسم
آخر الأخبار
2025-09-27
لافروف محذرا حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي: أي عدوان على روسيا سيقابل برد حاسم
0
اقتصاد
2025-10-13
بحصلي: الحديث عن إرتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية لا يعكس الواقع الحقيقي بالأسواق
اقتصاد
2025-10-13
بحصلي: الحديث عن إرتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية لا يعكس الواقع الحقيقي بالأسواق
0
أخبار دولية
06:29
الأمم المتحدة تؤكد أن استمرار وقف إطلاق النار "حيوي" لإيصال المساعدات إلى غزة
أخبار دولية
06:29
الأمم المتحدة تؤكد أن استمرار وقف إطلاق النار "حيوي" لإيصال المساعدات إلى غزة
0
أخبار دولية
06:13
نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس وصل إلى إسرائيل
أخبار دولية
06:13
نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس وصل إلى إسرائيل
0
أخبار دولية
05:40
السلطات السورية تعلن ضبط نحو 12 مليون حبة كبتاغون
أخبار دولية
05:40
السلطات السورية تعلن ضبط نحو 12 مليون حبة كبتاغون
0
أخبار دولية
05:38
ساناي تاكايشي أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان
أخبار دولية
05:38
ساناي تاكايشي أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان
0
أخبار لبنان
04:46
قسطنطين: "التيار" يريد الانتخابات... وسلاح حزب الله يجب ان يسلم بشرط
أخبار لبنان
04:46
قسطنطين: "التيار" يريد الانتخابات... وسلاح حزب الله يجب ان يسلم بشرط
0
آخر الأخبار
2025-10-13
نتنياهو: ما من رئيس أميركي فعل من أجل إسرائيل ما فعله ترامب
آخر الأخبار
2025-10-13
نتنياهو: ما من رئيس أميركي فعل من أجل إسرائيل ما فعله ترامب
0
آخر الأخبار
2025-10-15
وزير الاقتصاد اللبناني يتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على قانون الفجوة المالية قريبا
آخر الأخبار
2025-10-15
وزير الاقتصاد اللبناني يتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على قانون الفجوة المالية قريبا
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-27
٢٧ و٤٣ رقمان يختصران المعركة الأميركية - السعودية المقبلة مع الحزب والحركة
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-27
٢٧ و٤٣ رقمان يختصران المعركة الأميركية - السعودية المقبلة مع الحزب والحركة
0
أخبار دولية
13:59
أجواء قداس الشكر الذي ختمت به إحتفالات الفاتيكان بالقديسين الجدد
أخبار دولية
13:59
أجواء قداس الشكر الذي ختمت به إحتفالات الفاتيكان بالقديسين الجدد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
قواعد جديدة تعيد رسم تجربة المستخدمين المراهقين على إنستغرام
تقارير نشرة الاخبار
13:57
قواعد جديدة تعيد رسم تجربة المستخدمين المراهقين على إنستغرام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الاتصالات في لبنان بين بطء الخدمة ووعود ال5G
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الاتصالات في لبنان بين بطء الخدمة ووعود ال5G
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تلاعب بعلامات طلاب في كلية الحقوق ورئاسة الجامعة تعفي المدير وموظفين وأمين السر…
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تلاعب بعلامات طلاب في كلية الحقوق ورئاسة الجامعة تعفي المدير وموظفين وأمين السر…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
لهذه الأسباب يجب شراء البطاطا اللبنانية...
تقارير نشرة الاخبار
13:50
لهذه الأسباب يجب شراء البطاطا اللبنانية...
0
أمن وقضاء
13:48
بلغاريا مددت مهلة توقيف مالك سفينة الموت فمن هو الصيد الثمين المطلوب من قبل القاضي بيطار؟
أمن وقضاء
13:48
بلغاريا مددت مهلة توقيف مالك سفينة الموت فمن هو الصيد الثمين المطلوب من قبل القاضي بيطار؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
صورة واحدة بالسنة ممكن تغيّر حياتِك
تقارير نشرة الاخبار
13:47
صورة واحدة بالسنة ممكن تغيّر حياتِك
0
أخبار دولية
13:47
ايران: العراق بلد مستقل لا يُسمَح الا أن تكون أجواؤه تحت سيطرته
أخبار دولية
13:47
ايران: العراق بلد مستقل لا يُسمَح الا أن تكون أجواؤه تحت سيطرته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
تراجع إسرائيلي تحت الضغط الأميركي: وقف القصف وتمهيد للمرحلة الثانية من خطة ترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:43
تراجع إسرائيلي تحت الضغط الأميركي: وقف القصف وتمهيد للمرحلة الثانية من خطة ترامب
1
أمن وقضاء
07:01
الجيش اللبناني يحرّر مخطوفين عراقيين في القاع ويوقّف عدداً من المتورطين
أمن وقضاء
07:01
الجيش اللبناني يحرّر مخطوفين عراقيين في القاع ويوقّف عدداً من المتورطين
2
اقتصاد
02:05
انخفاض جديد بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:05
انخفاض جديد بأسعار المحروقات...
3
خبر عاجل
08:04
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو نفذ سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله في النبطية جنوب لبنان
خبر عاجل
08:04
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو نفذ سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله في النبطية جنوب لبنان
4
أخبار لبنان
07:11
بري ردا على جعجع: من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إلي؟
أخبار لبنان
07:11
بري ردا على جعجع: من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إلي؟
5
منوعات
10:39
التنفيذ استغرق 7 دقائق والنتيجة كارثية... سرقة القرن بمتحف اللوفر: عصابة محترفة اقتحمت جناح نابليون وهذه النتيجة
منوعات
10:39
التنفيذ استغرق 7 دقائق والنتيجة كارثية... سرقة القرن بمتحف اللوفر: عصابة محترفة اقتحمت جناح نابليون وهذه النتيجة
6
صحف اليوم
09:51
بري يكشف لــ"الشرق الأوسط" تفاصيل سقوط مقترح التفاوض مع إسرائيل
صحف اليوم
09:51
بري يكشف لــ"الشرق الأوسط" تفاصيل سقوط مقترح التفاوض مع إسرائيل
7
اسرار
23:30
أسرار الصحف 21-10-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 21-10-2025
8
أخبار لبنان
08:16
بري ردًا على جعجع : ألم يعد في جعبتك غير إستصدار كلام عن لساني والجواب إليك؟
أخبار لبنان
08:16
بري ردًا على جعجع : ألم يعد في جعبتك غير إستصدار كلام عن لساني والجواب إليك؟
