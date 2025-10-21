روسيا: من السابق لأوانه الحديث عن موعد لقاء محتمل بين لافروف وروبيو

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن دبلوماسي روسي كبير القول إنه من السابق لأوانه الحديث عن توقيت اجتماع محتمل بين وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة.



وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن موسكو تعمل بشأن ما ناقشه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.



وذكرت روسيا أمس الاثنين أن لافروف أجرى مكالمة هاتفية مع روبيو للإعداد لقمة محتملة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.