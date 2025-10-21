الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

زيلينسكي: عدم حسم إرسال صواريخ توماهوك جعل روسيا أقل حرصا على الدبلوماسية

أخبار دولية
2025-10-21 | 12:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
زيلينسكي: عدم حسم إرسال صواريخ توماهوك جعل روسيا أقل حرصا على الدبلوماسية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
زيلينسكي: عدم حسم إرسال صواريخ توماهوك جعل روسيا أقل حرصا على الدبلوماسية

رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا "أصبحت، بشكل شبه تلقائي، أقل اهتمامًا بالدبلوماسية" بسبب تأجيل قرار الإدارة الأميركية بشأن توريد صواريخ توماهوك لأوكرانيا.
 
وقال في خطابه المسائي: "مجددًا، تبذل روسيا كل ما في وسعها للتخلي عن الدبلوماسية".
         

آخر الأخبار

أخبار دولية

إرسال

صواريخ

توماهوك

روسيا

الدبلوماسية

LBCI التالي
بيليز توافق على استقبال مهاجرين مرحّلين من الولايات المتحدة
مصدر لرويترز: زيلينسكي سيحضر قمة المجلس الأوروبي في بروكسل يوم الخميس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:07

زيلينسكي: تأجيل أميركا قرارها بشأن توريد صواريخ توماهوك لكييف جعل روسيا أقل اهتماما بالدبلوماسية

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-12

زيلينسكي: سنستخدم صواريخ توماهوك فقط لتحقيق أهداف عسكرية وليس لمهاجمة مدنيين في روسيا

LBCI
أخبار دولية
2025-09-29

فانس: الولايات المتحدة تدرس إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2025-10-12

زيلينسكي: لن نهاجم المدنيين بصواريخ توماهوك إن أرسلتها أميركا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:54

أوبن ايه آي تعلن إطلاق متصفّح بحث على الانترنت لمنافسة غوغل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:14

تحضيرات ولقاءات إسرائيلية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

LBCI
أخبار دولية
16:02

29 قتيلا على الأقل و42 جريحا في انفجار شاحنة صهريج في نيجيريا

LBCI
أخبار دولية
15:48

تركيا تمدد مشاركتها في قوات الأمم المتحدة في لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-18

ترامب يخفف عقوبة السجن عن النائب السابق سانتوس ويأمر بالإفراج عنه فورًا

LBCI
حال الطقس
2025-10-07

منخفض جوي ممطر يقترب من لبنان...

LBCI
أخبار دولية
14:02

روسيا جددت شروطها السابقة لإبرام اتفاق سلام

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-13

الرئيس المصري بعد قمة السلام في شرم الشيخ: السلام لا تبنيه الحكومات وحدها بل تبنيه الشعوب أيضا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:14

تحضيرات ولقاءات إسرائيلية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

وكلاء هانيبال القذافي طالبوا بإلغاء الكفالة أو تخفيضها الى الحد الأدنى ورفع منع السفر عنه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

جولة تفقدية مثمرة لوزيرة الشباب والرياضة إلى المسبح الأولمبي في ضبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

نهار في الشوف... على طريقة الفرنكوفونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

خمسون يومًا من الجحيم... تفاصيل اختطاف عراقيَّين وتحريرهما بعملية لمخابرات الجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

"سرقة القرن" في متحف اللوفر في باريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هكذا سيمضي ساركوزي ايامه وراء القضبان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

بين الـ١٢٨ والـ١٣٤...حسابات كثيرة ستتغير تحت قبة البرلمان

LBCI
أخبار لبنان
13:39

طرابلسي: تسجيل الطلاب السوريين الذين لا يملكون أوراقًا ثبوتية في المدارس خطير

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
12:13

عامر زيان يخضع لعملية جراحية دقيقة

LBCI
اقتصاد
02:05

انخفاض جديد بأسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
07:24

حرب عالمية ثالثة ووباء قاتل سيعود... نبؤات مخيفة لنوستراداموس لنهاية العام 2025: إليكم ما تضمنت

LBCI
منوعات
08:39

في مشهد مخيف... إعصار نادر يضرب بلدة قرب باريس: "إنه عنف نادر" (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
10:04

في الظهور الإعلامي الأول لها بعد تتويجها... هذا ما قالته بيرلا حرب للـLBCI! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
05:50

المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 21-10-2025

LBCI
أمن وقضاء
01:41

قتيلة وجريح خلال سرقة منزل في عنجر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More