زيلينسكي: عدم حسم إرسال صواريخ توماهوك جعل روسيا أقل حرصا على الدبلوماسية

رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا "أصبحت، بشكل شبه تلقائي، أقل اهتمامًا بالدبلوماسية" بسبب تأجيل قرار الإدارة الأميركية بشأن توريد صواريخ توماهوك لأوكرانيا.



وقال في خطابه المسائي: "مجددًا، تبذل روسيا كل ما في وسعها للتخلي عن الدبلوماسية".

