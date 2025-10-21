الأخبار
كوشنر: صناديق إعمار لن تدخل مناطق تسيطر عليها "حماس" وهناك تقدم في استعادة جثامين الرهائن
أخبار دولية
2025-10-21 | 11:34
كوشنر: صناديق إعمار لن تدخل مناطق تسيطر عليها "حماس" وهناك تقدم في استعادة جثامين الرهائن
كوشنر: صناديق إعمار لن تدخل مناطق تسيطر عليها "حماس" وهناك تقدم في استعادة جثامين الرهائن
أكّد المبعوث الأميركيّ جاريد كوشنر دراسة البدء في إعادة الإعمار في المناطق التي تقع اليوم تحت سيطرة إسرائيل في غزة.
وشدّد على أنّ صناديق إعمار لن تدخل مناطق تسيطر عليها "حماس".
وقال إنّ إسرائيل و"حماس" تنتقلان إلى وضع الهدنة.
ولفت إلى وجود تنسيق كبير بين إسرائيل والأمم المتحدة في شأن المساعدات الإنسانية لغزة.
وأكّد وجود تقدم في استعادة جثامين الرهائن من غزة.
وأكد نائب الرئيس الأميركيّ جاي دي فانس من جهته، أنّ الولايات المتحدة لن ترسل قوات إلى غزة، مكررًا ما سبق للرئيس دونالد ترامب أن تعهد به.
وقال فانس، خلال مؤتمر صحافيّ، في كريات غات، جنوب إسرائيل: "لن تكون هناك قوات أميركية على الأرض في غزة".
وأضاف: "الرئيس الأميركيّ كان واضحًا في ذلك، وكذلك كل قياداتنا العسكرية".
وشدد على أن دور واشنطن سيقتصر على تقديم "تنسيق مفيد" في تطبيق الاتفاق.
أخبار دولية
