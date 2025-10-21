روسيا جددت شروطها السابقة لإبرام اتفاق سلام

جددت روسيا شروطها السابقة لإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا، وفق ما أعلن مسؤولان أميركيان.



وقال أحد المسؤولين إنّ البيان أعاد التأكيد على مطلب روسيا بالسيطرة على منطقة دونباس الأوكرانية بالكامل، وهو موقف يتعارض فعليا مع موقف الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب الحاليّ المتمثل في

تجميد خطوط المواجهة في مواقعها الحالية.