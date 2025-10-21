روبيو إلى إسرائيل

يعتزم وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو السفر إلى إسرائيل في وقت لاحق من هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل، وفق ما نقل موقع أكسيوس الإخباريّ عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين.