مستشار الأمن القوميّ الإسرائيليّ يعلن إقالته من جانب نتانياهو

أعلن مستشار الأمن القوميّ الإسرائيليّ تساحي هنغبي أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أقاله من منصبه، في قرار يدخل حيز التنفيذ فورًا.



وقال هنغبي في بيان إنّ "رئيس الوزراء نتانياهو أبلغني اليوم بنيته تعيين مستشار جديد للأمن القومي".



وأضاف هنبغي: "الإخفاق المريع في السابع من تشرين الأول والذي كنتُ جزءا منه يجب أن يكون موضع تحقيق معمّق للتأكد من استخلاص العبر اللازمة للمساعدة في إعادة الثقة المهزوزة".