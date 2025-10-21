روبيو والسوداني يبحثان جهود إتمام صفقات تجارية أمريكية في العراق

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو أجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وناقشا الجهود المبذولة لإتمام صفقات تجارية أميركية في العراق.



وأوضحت الوزارة أن روبيو هنأ السوداني على استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق-تركيا، مما سيعود بالنفع على العراق وتركيا والشركات الأميركية.



