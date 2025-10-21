الجيش الإسرائيلي يعلن أن الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثث رهائن في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في طريقها إلى نقطة التقاء في جنوب غزة لتسلّم نعوش لجثامين رهائن كانوا محتجزين في القطاع.وجاء في بيان عسكري أن "الصليب الأحمر في طريقه إلى نقطة التقاء في جنوب قطاع غزة، حيث سيتم نقل عدد من نعوش الرهائن المتوفين إلى عهدته".