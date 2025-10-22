زلزال قوته 6 درجات يهز كوستاريكا

ذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل اليوم الأربعاء أن زلزالًا قوته ست درجات هز كوستاريكا أمس الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).



وقال المركز إن الزلزال كان على عمق 31 كيلومترًا.