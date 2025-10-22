إيرباص تفتتح خط تجميع الطائرات الثاني في الصين

أعلنت شركة إيرباص اليوم الأربعاء أنها افتتحت خط تجميع ثان في الصين، ما يزيد من القدرة التصنيعية لعائلة طائراتها الأكثر مبيعًا (إيه320نيو) وحيدة الممر.



ويقع خط التجميع النهائي العاشر لشركة تصنيع الطائرات الأوروبية على مستوى العالم في مدينة تيانجين الساحلية بالقرب من بكين، ومن المقرر أن يعمل بكامل طاقته في أوائل 2026.



ويأتي افتتاحه بعد أكثر من أسبوع بقليل من افتتاح خط تجميع نهائي ثان في موبيل بولاية ألاباما الأميركية.



وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان أن الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص جيوم فوري التقى بوزير التجارة الصيني وانغ ون تاو أمس الثلاثاء.



وقالت الوزارة اليوم إن وانغ أكد خلال الاجتماع أن التشرذم الاقتصادي المتزايد والتحركات الحمائية الأحادية الجانب تزعزع التجارة العالمية وتزيد من عدم الاستقرار وعدم اليقين.



وأضافت الوزارة أن شركة إيرباص التزمت بتوسيع وجودها في الصين والمساهمة في العلاقات التجارية بين الصين وفرنسا والصين وأوروبا.



ولم ترد إيرباص بعد على طلب التعليق.