بحثٌ عراقيّ أميركيّ: حرص على مواصلة زخم التعاون الثنائيّ

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقيّ محمد شياع السوداني مع وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية.

كما بحثا، في اتصال هاتفيّ، كيفية مواصلة الجهود المشتركة الرامية إلى ترسيخ الشراكة العميقة والمتعددة الأبعاد بين البلدين، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية.

وجدد السوداني حرص الحكومة العراقية على مواصلة زخم التعاون الثنائيّ، والمضيّ في تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الأشهر الماضية، ولاسيما تلك المتعلقة بتوسيع الروابط الاقتصادية، وتنمية البيئة الاستثمارية الجاذبة للأعمال، وتهيئة المناخ للاستثمارات والشركات الأميركية في العراق، بما يجسّد الرؤية المشتركة بين البلدين.

وأكّد السوداني أنّ العلاقات الودية بين بغداد وواشنطن، تقوم على الحوار البنّاء والتواصل المستمر عبر قنوات متعددة، بما يعزز المصالح المشتركة ويكرّس الثقة المتبادلة، في إطار من التشاور والتنسيق المستمر لتحقيق الأهداف المشتركة.

وشدّد على ضرورة تجنّب أي خطوات أحادية الجانب خارج إطار التواصل والتشاور.

وتناول الجانبان الاستحقاق الدستوريّ في الانتخابات المرتقبة في العراق، فأكد السوداني حرص الحكومة على تعزيز المسار الديمقراطيّ بما يرسخ الاستقرار السياسيّ، والتنمية المستدامة في العراق.