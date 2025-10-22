قطر وأميركا تحثان الإتحاد الأوروبي على إعادة النظر في قواعد إستدامة الشركات

ذكر بيان صادر عن شركة قطر للطاقة اليوم الأربعاء أن قطر والولايات المتحدة بعثتا برسالة إلى رؤساء دول الاتحاد الأوروبي عبرتا فيها عن قلقهما البالغ إزاء التوجيه الخاص بالعناية الواجبة لاستدامة الشركات وعواقبه غير المقصودة على القدرة التنافسية في مجال صادرات الغاز الطبيعي المسال.



وكان وزير الطاقة القطري سعد الكعبي قد قال لرويترز الأسبوع الماضي إن بلاده لن تتمكن من ممارسة الأعمال في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تزويد القارة بالغاز الطبيعي المسال لسد العجز في الطاقة، ما لم يتم إقرار المزيد من التعديلات على قواعده الخاصة بالاستدامة للشركات.