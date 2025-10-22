الأخبار
غوتيريش: نظام التجارة العالمي يواجه "خطر الخروج عن مساره"
أخبار دولية
2025-10-22 | 16:46
غوتيريش: نظام التجارة العالمي يواجه "خطر الخروج عن مساره"
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن نظام التجارة العالمي القائم على القواعد يواجه خطر الخروج عن مساره، في ظل تفاقم الديون وازدياد الرسوم الجمركية وانعدام الأمن المالي للدول الناشئة.
وقال غوتيريش أثناء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: "الدين العالمي ازداد كثيرا. ما زال الفقر والجوع معنا. لا توفر الهيكلية المالية العالمية شبكة أمان مناسبة للبلدان النامية. ويواجه نظام التجارة القائم على القواعد خطر الخروج عن مساره".
