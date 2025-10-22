محكمة العدل الدولية: على إسرائيل عدم استخدام التجويع سلاحا في غزة



رأت محكمة العدل الدولية الأربعاء أن على إسرائيل عدم استخدام التجويع سلاحا في قطاع غزة.



وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا خلال جلسة عقدتها لإصدار رأيها الاستشاري في شأن واجبات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين في القطاع، إن "المحكمة تذكّر بواجب إسرائيل عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب".

