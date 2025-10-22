البيت الأبيض: ترامب مهتم بلقاء الرئيس البرازيلي

أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهتم بلقاء نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومن الممكن عقد لقاء يجمعهما في ماليزيا في وقت لاحق من هذا الشهر.



وأعلنت البرازيل في وقت سابق من هذا الشهر أن الزعيمين سيجتمعان بعد مكالمة فيديو ودية جمعتهما، مما يعزز احتمالات تحسن العلاقات الثنائية التي تمر بأسوأ مراحلها منذ عقود.