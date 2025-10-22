الأمم المتحدة: 12 موظفا دوليا كانوا محتجزين في صنعاء غادروا البلاد

أعلنت الأمم المتحدة أن 12 من موظفيها الدوليين، ممن كانوا محتجزين في مجمع تابع لها باليمن، غادروا العاصمة صنعاء.



وأفادت بأنه تم السماح لثلاثة موظفين آخرين بالحركة والسفر.



وكان 15 موظفا دوليا محتجزين في مجمع الأمم المتحدة بصنعاء منذ اقتحام الحوثيين له يوم السبت.