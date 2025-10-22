الخارجية الإسرائيلية: قرار محكمة العدل "محاولة لفرض إجراءات سياسية" ضد إسرائيل

رفضت إسرائيل حكما أصدرته محكمة العدل الدولية يؤكد أنها ملزمة بتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة وتلبية "الحاجات الأساسية" لسكانه.



وقالت محكمة العدل الدولية أيضا إن إسرائيل لم تدعم اتهاماتها بشأن انتماء موظفين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى حركة حماس.



وكتب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين عبر منصة إكس: "ترفض إسرائيل قطعيا "الرأي الاستشاري" الصادر عن محكمة العدل الدولية والذي كان متوقعا تماما منذ البداية بشأن الأونروا"، معتبرا أن "هذه محاولة سياسية أخرى لفرض إجراءات سياسية ضد إسرائيل تحت ستار القانون الدولي".

