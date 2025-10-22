مسؤول فلسطيني يدعو العالم الى إجبار إسرائيل على الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية

حثّ المندوب الفلسطيني لدى محكمة العدل الدولية العالم على ضمان امتثال إسرائيل لقرار المحكمة بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة.



وقال عمار حجازي للصحافيين في مقر المحكمة في لاهاي: "حان الوقت ليواجه المجتمع الدولي هذا التحدي، لأننا نعلم... أن إسرائيل لن تلتزم ولن تتحمل هذه المسؤوليات التي حددتها المحكمة".



وأضاف: "من هنا، تقع المسؤولية على عاتق... المجتمع الدولي للتمسك بهذه القيم وإلزام إسرائيل بالامتثال لهذه القوانين".

