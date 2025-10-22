مقتل أكثر من 20 مدنيا على يد مسلحين في أوروميا الاثيوبية

قُتل أكثر من 20 مدنيا على يد مسلحين الأحد في منطقة أوروميا الإثيوبية التي تشهد منذ سنوات هجمات تشنها مجموعات مسلحة، على ما أفاد مسؤولون محليون وكالة فرانس برس الأربعاء.



أوروميا هي أكثر مناطق إثيوبيا تعدادا بالسكان، إذ تضم أكثر من 40 مليون نسمة. ومنذ العام 2018، تواجه القوات الفدرالية في المنطقة "جبهة تحرير أورومو" التي تصنّفها السلطات منظمة إرهابية.



كما تنفذ ميليشيات "فانو" الشعبية "للدفاع الذاتي" والمنتمية إلى إثنية أمهرة، ثاني أكبر المجموعات العرقية عددا في إثيوبيا، هجمات في أوروميا.



وقال موظف في الحكومة المحلية لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته خوفا من انتقام السلطات والمتمردين إن ميليشيات "فانو هاجمت مدنيين (...) بالسيوف والأسلحة النارية" الأحد في منطقة نونو على بعد حوالى 110 كيلومترات إلى الجنوب الغربي من العاصمة أديس أبابا.



وبحسب هذا المصدر، قُتل ما لا يقل عن 25 شخصا في موقع الهجوم "بينهم نساء وأطفال"، وتوفي أربعة آخرون متأثرين بجروحهم في المستشفى.