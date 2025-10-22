الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
13
o
الجنوب
23
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
13
o
الجنوب
23
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أوكرانيا توقع عقدا مع السويد لشراء 150 مقاتلة من طراز "غريبن"
أخبار دولية
2025-10-22 | 14:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أوكرانيا توقع عقدا مع السويد لشراء 150 مقاتلة من طراز "غريبن"
وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطاب نوايا في السويد الأربعاء لشراء ما يصل إلى 150 طائرة مقاتلة من طراز "غريبن"، وذلك خلال جولة أوروبية تهدف إلى تأمين المزيد من المساعدات في مواجهة القصف الروسي المستمر للبلاد.
على الصعيد الدبلوماسي، ومع وصول المفاوضات إلى ما يشبه الطريق المسدود لإنهاء النزاع، أكدت موسكو الأربعاء أن القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب لا تزال قائمة.
وقد التقى الرئيس الأوكراني برئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستور الأربعاء في أوسلو، ثم سافر إلى السويد وانتقل برفقة رئيس الوزراء أولف كريسترسون إلى مدينة لينشوبينغ، مهد مجموعة "ساب" للصناعات الدفاعية التي تنتج طائرة "غريبن" المقاتلة.
وأعلن كريسترسون أن زيلينسكي وقّع خطاب نوايا بهدف شراء كييف ما بين 100 و150 طائرة مقاتلة من أحدث طرازات "غريبن" بغية "بناء سلاح جو أوكراني جديد وقوي".
بعد ذلك، سيسافر زيلينسكي إلى بروكسل للمشاركة الخميس في قمة قادة الاتحاد الأوروبي، حيث تأمل الدول الأعضاء في الاتفاق على دعم مالي طويل الأجل لأوكرانيا، ثم ينتقل الجمعة إلى لندن حيث يُعقد اجتماع لتحالف للدول الراغبة في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.
أخبار دولية
السويد
لشراء
مقاتلة
"غريبن"
التالي
المستشار الدبلوماسيّ لرئيس الإمارات: الآراء المتطرفة في شأن القضية الفلسطينية لم تعد صالحة
عسكريون بريطانيون يشاركون في إسرائيل في مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-10-15
أوكرانيا: نحتاج ما يصل إلى 20 مليار دولار لشراء أسلحة أميركية
أخبار دولية
2025-10-15
أوكرانيا: نحتاج ما يصل إلى 20 مليار دولار لشراء أسلحة أميركية
0
أخبار لبنان
2025-09-16
"الصحة" تعلن مناقصة لشراء معدات طبية لتجهيز المختبر المركزي
أخبار لبنان
2025-09-16
"الصحة" تعلن مناقصة لشراء معدات طبية لتجهيز المختبر المركزي
0
أخبار دولية
2025-09-23
زيلينسكي: ناقشت شراء أوكرانيا أسلحة أميركية مع المبعوث كيلوج
أخبار دولية
2025-09-23
زيلينسكي: ناقشت شراء أوكرانيا أسلحة أميركية مع المبعوث كيلوج
0
أخبار دولية
01:37
السلطات السويدية: زيلينسكي يزور السويد في إطار اتفاق في شأن الأسلحة
أخبار دولية
01:37
السلطات السويدية: زيلينسكي يزور السويد في إطار اتفاق في شأن الأسلحة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:11
مكتب المدعي العام في باريس: تهديد نيكولا ساركوزي بالقتل داخل السجن
أخبار دولية
17:11
مكتب المدعي العام في باريس: تهديد نيكولا ساركوزي بالقتل داخل السجن
0
أخبار دولية
17:06
الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات على شركتي النفط الروسيتين روسنفت ولوك أويل
أخبار دولية
17:06
الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات على شركتي النفط الروسيتين روسنفت ولوك أويل
0
أخبار دولية
17:05
مستشار الأمن القومي الإماراتي بحث هدنة غزة مع ويتكوف وكوشنر
أخبار دولية
17:05
مستشار الأمن القومي الإماراتي بحث هدنة غزة مع ويتكوف وكوشنر
0
أخبار دولية
17:02
ترامب ينفي تقريرا عن موافقة واشنطن على استخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا
أخبار دولية
17:02
ترامب ينفي تقريرا عن موافقة واشنطن على استخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-10-16
ماريتا الحلاني تخلع الشعر المستعار وتطرح اغنيتها الجديدة "راس الجبل"
فنّ
2025-10-16
ماريتا الحلاني تخلع الشعر المستعار وتطرح اغنيتها الجديدة "راس الجبل"
0
أخبار دولية
2025-10-09
رئيس وزراء بريطانيا يرحب باتفاق غزة ويطالب بسرعة تنفيذه
أخبار دولية
2025-10-09
رئيس وزراء بريطانيا يرحب باتفاق غزة ويطالب بسرعة تنفيذه
0
آخر الأخبار
2025-09-25
محكمة فرنسية تدين الرئيس السابق ساركوزي بالتواطؤ الجنائي
آخر الأخبار
2025-09-25
محكمة فرنسية تدين الرئيس السابق ساركوزي بالتواطؤ الجنائي
0
أمن وقضاء
09:28
مكتبا مكافحة المخدرات المركزي والإقليمي في الشمال أتلفا كميّات كبيرة من المواد المخدرة المضبوطة
أمن وقضاء
09:28
مكتبا مكافحة المخدرات المركزي والإقليمي في الشمال أتلفا كميّات كبيرة من المواد المخدرة المضبوطة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
أكثر من صيد ثمين بيد مخابرات الجيش في الحرب المفتوحة على المخدرات
تقارير نشرة الاخبار
13:49
أكثر من صيد ثمين بيد مخابرات الجيش في الحرب المفتوحة على المخدرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
صرف صحي عشوائي في مجرى الليطاني... والمصدر مخيمات النازحين
تقارير نشرة الاخبار
13:44
صرف صحي عشوائي في مجرى الليطاني... والمصدر مخيمات النازحين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بين ٢٠٢٢ و ٢٠٢٦... هكذا توزعت أصوات المغتربين وهذه التقديرات
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بين ٢٠٢٢ و ٢٠٢٦... هكذا توزعت أصوات المغتربين وهذه التقديرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هذا ما قاله مسؤولا الماكينة الإنتخابية في "القوات" في ألمانيا ورومانيا للـLBCI عن عملية تسجيل المغتربين
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هذا ما قاله مسؤولا الماكينة الإنتخابية في "القوات" في ألمانيا ورومانيا للـLBCI عن عملية تسجيل المغتربين
0
أخبار دولية
13:17
عملية أمنيّة واسعة في إدلب… والسلطة الانتقالية تفتح النار على "الفرقة الفرنسية"
أخبار دولية
13:17
عملية أمنيّة واسعة في إدلب… والسلطة الانتقالية تفتح النار على "الفرقة الفرنسية"
0
أخبار دولية
13:14
من أبو ظبي... قرقاش يدعو لنهج جديد في القضية الفلسطينية يجمع بين الأمن والدولة
أخبار دولية
13:14
من أبو ظبي... قرقاش يدعو لنهج جديد في القضية الفلسطينية يجمع بين الأمن والدولة
0
أخبار لبنان
13:12
حصيلة الحرب الاخيرة أسرى ومفقودين وشهداء غير محصيين رسميًا ودولة عاجزة
أخبار لبنان
13:12
حصيلة الحرب الاخيرة أسرى ومفقودين وشهداء غير محصيين رسميًا ودولة عاجزة
0
أخبار دولية
13:10
من الكويت إلى قطر فعُمان... جولة لإردوغان وسط تصاعد النفوذ التركي في المنطقة
أخبار دولية
13:10
من الكويت إلى قطر فعُمان... جولة لإردوغان وسط تصاعد النفوذ التركي في المنطقة
0
أخبار دولية
13:00
إسرائيل تعيد ترتيب جبهاتها: تدريبات شمالاً وخلافات مع واشنطن حول اليوم التالي للحرب
أخبار دولية
13:00
إسرائيل تعيد ترتيب جبهاتها: تدريبات شمالاً وخلافات مع واشنطن حول اليوم التالي للحرب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
06:42
ببطن اصطناعي ودمية... تظاهرت بالحمل والإنجاب ثم أعلنت وفاة "ابنتها": إليكم القصة الصادمة (فيديو)
منوعات
06:42
ببطن اصطناعي ودمية... تظاهرت بالحمل والإنجاب ثم أعلنت وفاة "ابنتها": إليكم القصة الصادمة (فيديو)
2
أخبار لبنان
11:59
"التقدمي الاشتراكي" نفى تصريحا منسوبا لوليد جنبلاط
أخبار لبنان
11:59
"التقدمي الاشتراكي" نفى تصريحا منسوبا لوليد جنبلاط
3
منوعات
09:38
حاولت قتل صرصور فأحرقت المبنى وحوّلت جيرانها الى ضحايا... إليكم ما حصل (فيديو)
منوعات
09:38
حاولت قتل صرصور فأحرقت المبنى وحوّلت جيرانها الى ضحايا... إليكم ما حصل (فيديو)
4
أمن وقضاء
09:28
مكتبا مكافحة المخدرات المركزي والإقليمي في الشمال أتلفا كميّات كبيرة من المواد المخدرة المضبوطة
أمن وقضاء
09:28
مكتبا مكافحة المخدرات المركزي والإقليمي في الشمال أتلفا كميّات كبيرة من المواد المخدرة المضبوطة
5
صحف اليوم
00:38
إتصالات لرئيس الجمهورية لتجنب الإنزلاق إلى حرب إسرائيلية كبرى (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:38
إتصالات لرئيس الجمهورية لتجنب الإنزلاق إلى حرب إسرائيلية كبرى (الأنباء الكويتية)
6
أخبار لبنان
11:51
مفرزة استقصاء جبل لبنان مستمرّة في ملاحقة مروجي المخدّرات، وتوقف مروجًا في اللّيلكي
أخبار لبنان
11:51
مفرزة استقصاء جبل لبنان مستمرّة في ملاحقة مروجي المخدّرات، وتوقف مروجًا في اللّيلكي
7
اسرار
23:36
أسرار الصحف 22-10-2025
اسرار
23:36
أسرار الصحف 22-10-2025
8
أخبار لبنان
14:41
سلام لـ"باريس ماتش": حزب الله يجب أن يتحول إلى حزب غير مسلح وثمة حرب استنزاف على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية
أخبار لبنان
14:41
سلام لـ"باريس ماتش": حزب الله يجب أن يتحول إلى حزب غير مسلح وثمة حرب استنزاف على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More