أوكرانيا توقع عقدا مع السويد لشراء 150 مقاتلة من طراز "غريبن"

وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطاب نوايا في السويد الأربعاء لشراء ما يصل إلى 150 طائرة مقاتلة من طراز "غريبن"، وذلك خلال جولة أوروبية تهدف إلى تأمين المزيد من المساعدات في مواجهة القصف الروسي المستمر للبلاد.



على الصعيد الدبلوماسي، ومع وصول المفاوضات إلى ما يشبه الطريق المسدود لإنهاء النزاع، أكدت موسكو الأربعاء أن القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب لا تزال قائمة.



وقد التقى الرئيس الأوكراني برئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستور الأربعاء في أوسلو، ثم سافر إلى السويد وانتقل برفقة رئيس الوزراء أولف كريسترسون إلى مدينة لينشوبينغ، مهد مجموعة "ساب" للصناعات الدفاعية التي تنتج طائرة "غريبن" المقاتلة.



وأعلن كريسترسون أن زيلينسكي وقّع خطاب نوايا بهدف شراء كييف ما بين 100 و150 طائرة مقاتلة من أحدث طرازات "غريبن" بغية "بناء سلاح جو أوكراني جديد وقوي".



بعد ذلك، سيسافر زيلينسكي إلى بروكسل للمشاركة الخميس في قمة قادة الاتحاد الأوروبي، حيث تأمل الدول الأعضاء في الاتفاق على دعم مالي طويل الأجل لأوكرانيا، ثم ينتقل الجمعة إلى لندن حيث يُعقد اجتماع لتحالف للدول الراغبة في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.