غوتيريش يأمل أن تلتزم إسرائيل بقرار محكمة العدل الدولية "المهم" بشأن غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء إسرائيل إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الذي يؤكد أنها ملزمة بتسهيل إيصال المساعدات الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة.



وقال غوتيريش ردا على سؤال بشأن القرار "هذا قرار مهم للغاية، وآمل أن تلتزم به إسرائيل".

