طهران تُعلن أن فرنسا "أفرجت بشكل مشروط" عن الإيرانية مهدية إسفندياري



أعلنت طهران الأربعاء أن فرنسا "أفرجت بشكل مشروط" عن الإيرانية مهدية اسفندياري التي أوقفتها في شباط/فبراير بتهمة الترويج للإرهاب على منصات التواصل الاجتماعي.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي إن الوزارة "ستواصل بذل الجهود حتى تتحرر هذه المواطنة الإيرانية وتتمكن من العودة إلى بلادها".

