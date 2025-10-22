الاتحاد الأوروبي ومصر يعلنان مذكرة تفاهم لبرنامج قروض بقيمة 4 مليارات يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي أن المفوض الاقتصادي للتكتل فالديس دومبروفسكيس ووزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط أعلنا مذكرة تفاهم لتمويل ثان بقيمة أربعة مليارات يورو (4.66 مليار دولار).



وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان، أن التمويل يشمل قروضا بشروط ميسرة لمصر، ويدعم أيضا تنفيذ برنامج إصلاحي.