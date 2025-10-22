الأخبار
ترامب ينفي تقريرا عن موافقة واشنطن على استخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا
أخبار دولية
2025-10-22 | 17:02
ترامب ينفي تقريرا عن موافقة واشنطن على استخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا
نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب صحة تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال تحدث عن موافقة واشنطن على استخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي، مؤكدا أن الولايات المتحدة "لا علاقة لها بتلك الصواريخ".
ونقلت وول ستريت عن مسؤولين أميركيين لم تذكر هويتهم قولهم إن الإدارة الأميركية ألغت قيودا على استخدام أوكرانيا لبعض الصواريخ بعيدة المدى التي يوفرها لها حلفاء غربيون.
أخبار دولية
2025-09-09
الأردن ينفي استخدام إسرائيل أجواء المملكة لضرب قادة حماس في قطر
أخبار دولية
2025-09-09
الأردن ينفي استخدام إسرائيل أجواء المملكة لضرب قادة حماس في قطر
0
أخبار دولية
2025-09-03
السودان ينفي وجود أدلة على استخدام أسلحة كيميائية في الخرطوم
أخبار دولية
2025-09-03
السودان ينفي وجود أدلة على استخدام أسلحة كيميائية في الخرطوم
0
أخبار دولية
2025-10-16
زيلينسكي في واشنطن الخميس وسيبحث مع ترامب الجمعة تسليم أوكرانيا صواريخ توماهوك
أخبار دولية
2025-10-16
زيلينسكي في واشنطن الخميس وسيبحث مع ترامب الجمعة تسليم أوكرانيا صواريخ توماهوك
أخبار دولية
01:46
هجوم بطائرات مسيرة على الخرطوم لليوم الثالث على التوالي
أخبار دولية
01:46
هجوم بطائرات مسيرة على الخرطوم لليوم الثالث على التوالي
0
أخبار دولية
01:29
كوريا الشمالية تعلن إختبار نظام أسلحة جديد
أخبار دولية
01:29
كوريا الشمالية تعلن إختبار نظام أسلحة جديد
0
أخبار دولية
00:34
ترامب يلغي قمته مع بوتين بسبب تعثر المفاوضات
أخبار دولية
00:34
ترامب يلغي قمته مع بوتين بسبب تعثر المفاوضات
0
أخبار دولية
00:31
منظمة الصحة العالمية تقود إجلاءً طبيًا لإجمالي 41 مريضًا في حالة حرجة من غزة
أخبار دولية
00:31
منظمة الصحة العالمية تقود إجلاءً طبيًا لإجمالي 41 مريضًا في حالة حرجة من غزة
موضة وجمال
15:35
الخطوط السعودية تطلق علامتها الخاصة للأزياء خلال أسبوع الموضة في الرياض (صور)
موضة وجمال
15:35
الخطوط السعودية تطلق علامتها الخاصة للأزياء خلال أسبوع الموضة في الرياض (صور)
0
منوعات
10:38
أغلى عين اصطناعية في العالم... صانع مجوهرات يحوّل معاناته إلى تحفة فنية: "فقدت عيني ولكن"
منوعات
10:38
أغلى عين اصطناعية في العالم... صانع مجوهرات يحوّل معاناته إلى تحفة فنية: "فقدت عيني ولكن"
0
أخبار لبنان
02:24
نصار إستقبل وفدًا قضائيًا فرنسيًا رفيع المستوى
أخبار لبنان
02:24
نصار إستقبل وفدًا قضائيًا فرنسيًا رفيع المستوى
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
أكثر من صيد ثمين بيد مخابرات الجيش في الحرب المفتوحة على المخدرات
تقارير نشرة الاخبار
13:49
أكثر من صيد ثمين بيد مخابرات الجيش في الحرب المفتوحة على المخدرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
صرف صحي عشوائي في مجرى الليطاني... والمصدر مخيمات النازحين
تقارير نشرة الاخبار
13:44
صرف صحي عشوائي في مجرى الليطاني... والمصدر مخيمات النازحين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بين ٢٠٢٢ و ٢٠٢٦... هكذا توزعت أصوات المغتربين وهذه التقديرات
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بين ٢٠٢٢ و ٢٠٢٦... هكذا توزعت أصوات المغتربين وهذه التقديرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هذا ما قاله مسؤولا الماكينة الإنتخابية في "القوات" في ألمانيا ورومانيا للـLBCI عن عملية تسجيل المغتربين
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هذا ما قاله مسؤولا الماكينة الإنتخابية في "القوات" في ألمانيا ورومانيا للـLBCI عن عملية تسجيل المغتربين
0
أخبار دولية
13:17
عملية أمنيّة واسعة في إدلب… والسلطة الانتقالية تفتح النار على "الفرقة الفرنسية"
أخبار دولية
13:17
عملية أمنيّة واسعة في إدلب… والسلطة الانتقالية تفتح النار على "الفرقة الفرنسية"
0
أخبار دولية
13:14
من أبو ظبي... قرقاش يدعو لنهج جديد في القضية الفلسطينية يجمع بين الأمن والدولة
أخبار دولية
13:14
من أبو ظبي... قرقاش يدعو لنهج جديد في القضية الفلسطينية يجمع بين الأمن والدولة
0
أخبار لبنان
13:12
حصيلة الحرب الاخيرة أسرى ومفقودين وشهداء غير محصيين رسميًا ودولة عاجزة
أخبار لبنان
13:12
حصيلة الحرب الاخيرة أسرى ومفقودين وشهداء غير محصيين رسميًا ودولة عاجزة
0
أخبار دولية
13:10
من الكويت إلى قطر فعُمان... جولة لإردوغان وسط تصاعد النفوذ التركي في المنطقة
أخبار دولية
13:10
من الكويت إلى قطر فعُمان... جولة لإردوغان وسط تصاعد النفوذ التركي في المنطقة
0
أخبار دولية
13:00
إسرائيل تعيد ترتيب جبهاتها: تدريبات شمالاً وخلافات مع واشنطن حول اليوم التالي للحرب
أخبار دولية
13:00
إسرائيل تعيد ترتيب جبهاتها: تدريبات شمالاً وخلافات مع واشنطن حول اليوم التالي للحرب
1
منوعات
06:42
ببطن اصطناعي ودمية... تظاهرت بالحمل والإنجاب ثم أعلنت وفاة "ابنتها": إليكم القصة الصادمة (فيديو)
منوعات
06:42
ببطن اصطناعي ودمية... تظاهرت بالحمل والإنجاب ثم أعلنت وفاة "ابنتها": إليكم القصة الصادمة (فيديو)
2
منوعات
09:38
حاولت قتل صرصور فأحرقت المبنى وحوّلت جيرانها الى ضحايا... إليكم ما حصل (فيديو)
منوعات
09:38
حاولت قتل صرصور فأحرقت المبنى وحوّلت جيرانها الى ضحايا... إليكم ما حصل (فيديو)
3
أخبار لبنان
11:59
"التقدمي الاشتراكي" نفى تصريحا منسوبا لوليد جنبلاط
أخبار لبنان
11:59
"التقدمي الاشتراكي" نفى تصريحا منسوبا لوليد جنبلاط
4
أمن وقضاء
09:28
مكتبا مكافحة المخدرات المركزي والإقليمي في الشمال أتلفا كميّات كبيرة من المواد المخدرة المضبوطة
أمن وقضاء
09:28
مكتبا مكافحة المخدرات المركزي والإقليمي في الشمال أتلفا كميّات كبيرة من المواد المخدرة المضبوطة
5
أخبار لبنان
11:51
مفرزة استقصاء جبل لبنان مستمرّة في ملاحقة مروجي المخدّرات، وتوقف مروجًا في اللّيلكي
أخبار لبنان
11:51
مفرزة استقصاء جبل لبنان مستمرّة في ملاحقة مروجي المخدّرات، وتوقف مروجًا في اللّيلكي
6
أخبار لبنان
14:41
سلام لـ"باريس ماتش": حزب الله يجب أن يتحول إلى حزب غير مسلح وثمة حرب استنزاف على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية
أخبار لبنان
14:41
سلام لـ"باريس ماتش": حزب الله يجب أن يتحول إلى حزب غير مسلح وثمة حرب استنزاف على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية
7
فنّ
12:30
لهذا السبب... شكران مرتجى تبتعد عن مواقع التواصل وتغلق حساباتها
فنّ
12:30
لهذا السبب... شكران مرتجى تبتعد عن مواقع التواصل وتغلق حساباتها
8
اخبار البرامج
10:25
فوز المشتركة جوانا قاسم بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
اخبار البرامج
10:25
فوز المشتركة جوانا قاسم بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
