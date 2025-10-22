ترامب ينفي تقريرا عن موافقة واشنطن على استخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب صحة تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال تحدث عن موافقة واشنطن على استخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي، مؤكدا أن الولايات المتحدة "لا علاقة لها بتلك الصواريخ".



ونقلت وول ستريت عن مسؤولين أميركيين لم تذكر هويتهم قولهم إن الإدارة الأميركية ألغت قيودا على استخدام أوكرانيا لبعض الصواريخ بعيدة المدى التي يوفرها لها حلفاء غربيون.