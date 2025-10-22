الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات على شركتي النفط الروسيتين روسنفت ولوك أويل

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين روسنفت ولوك أويل وأبدت استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات الإضافية، داعية موسكو إلى الموافقة فورا على وقف إطلاق النار في حربها على أوكرانيا.



وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان أعلن فيه العقوبات: "نشجع حلفاءنا على الانضمام إلينا والالتزام بهذه العقوبات".