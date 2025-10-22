مستشار الأمن القومي الإماراتي بحث هدنة غزة مع ويتكوف وكوشنر

أوردت وكالة أنباء الإمارات أن مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بحث مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مستجدات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وجهود تثبيته.



ويأتي الاجتماع الذي عقد في الإمارات بعد زيارة قام بها المسؤولان الأميركيان إلى إسرائيل.