الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مستشار الأمن القومي الإماراتي بحث هدنة غزة مع ويتكوف وكوشنر

أخبار دولية
2025-10-22 | 17:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مستشار الأمن القومي الإماراتي بحث هدنة غزة مع ويتكوف وكوشنر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مستشار الأمن القومي الإماراتي بحث هدنة غزة مع ويتكوف وكوشنر

أوردت وكالة أنباء الإمارات أن مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بحث مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مستجدات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وجهود تثبيته.

ويأتي الاجتماع الذي عقد في الإمارات بعد زيارة قام بها المسؤولان الأميركيان إلى إسرائيل.

أخبار دولية

الأمن

القومي

الإماراتي

ويتكوف

وكوشنر

LBCI التالي
الكرملين: بوتين يغيب عن قمة العشرين في جنوب أفريقيا
المرصد وجهاديّ فرنسيّ: عملية واسعة ضد جهاديين فرنسيين في إدلب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:45

وكالة أنباء الإمارات: مستشار الأمن القومي الإماراتي التقى بويتكوف وكوشنر في الإمارات

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-18

القناة ١٢ الإسرائيلية عن مصادر: ويتكوف وكوشنر سيركزان على إنشاء قوة الاستقرار الدولية في غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-11

الموفدان الأميركيان ويتكوف وكوشنر يزوران غزة

LBCI
أخبار دولية
2025-10-21

مستشار الأمن القوميّ الإسرائيليّ يعلن إقالته من جانب نتانياهو

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:46

هجوم بطائرات مسيرة على الخرطوم لليوم الثالث على التوالي

LBCI
أخبار دولية
01:29

كوريا الشمالية تعلن إختبار نظام أسلحة جديد

LBCI
أخبار دولية
00:34

ترامب يلغي قمته مع بوتين بسبب تعثر المفاوضات

LBCI
أخبار دولية
00:31

منظمة الصحة العالمية تقود إجلاءً طبيًا لإجمالي 41 مريضًا في حالة حرجة من غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:11

ترامب: تقرير وول ستريت جورنال عن موافقتنا على السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى في عمق روسيا هو تقرير كاذب

LBCI
موضة وجمال
15:35

الخطوط السعودية تطلق علامتها الخاصة للأزياء خلال أسبوع الموضة في الرياض (صور)

LBCI
منوعات
10:38

أغلى عين اصطناعية في العالم... صانع مجوهرات يحوّل معاناته إلى تحفة فنية: "فقدت عيني ولكن"

LBCI
أخبار لبنان
02:24

نصار إستقبل وفدًا قضائيًا فرنسيًا رفيع المستوى

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

أكثر من صيد ثمين بيد مخابرات الجيش في الحرب المفتوحة على المخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

صرف صحي عشوائي في مجرى الليطاني... والمصدر مخيمات النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

بين ٢٠٢٢ و ٢٠٢٦... هكذا توزعت أصوات المغتربين وهذه التقديرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هذا ما قاله مسؤولا الماكينة الإنتخابية في "القوات" في ألمانيا ورومانيا للـLBCI عن عملية تسجيل المغتربين

LBCI
أخبار دولية
13:17

عملية أمنيّة واسعة في إدلب… والسلطة الانتقالية تفتح النار على "الفرقة الفرنسية"

LBCI
أخبار دولية
13:14

من أبو ظبي... قرقاش يدعو لنهج جديد في القضية الفلسطينية يجمع بين الأمن والدولة

LBCI
أخبار لبنان
13:12

حصيلة الحرب الاخيرة أسرى ومفقودين وشهداء غير محصيين رسميًا ودولة عاجزة

LBCI
أخبار دولية
13:10

من الكويت إلى قطر فعُمان... جولة لإردوغان وسط تصاعد النفوذ التركي في المنطقة

LBCI
أخبار دولية
13:00

إسرائيل تعيد ترتيب جبهاتها: تدريبات شمالاً وخلافات مع واشنطن حول اليوم التالي للحرب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
06:42

ببطن اصطناعي ودمية... تظاهرت بالحمل والإنجاب ثم أعلنت وفاة "ابنتها": إليكم القصة الصادمة (فيديو)

LBCI
منوعات
09:38

حاولت قتل صرصور فأحرقت المبنى وحوّلت جيرانها الى ضحايا... إليكم ما حصل (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
11:59

"التقدمي الاشتراكي" نفى تصريحا منسوبا لوليد جنبلاط

LBCI
أمن وقضاء
09:28

مكتبا مكافحة المخدرات المركزي والإقليمي في الشمال أتلفا كميّات كبيرة من المواد المخدرة المضبوطة

LBCI
أخبار لبنان
11:51

مفرزة استقصاء جبل لبنان مستمرّة في ملاحقة مروجي المخدّرات، وتوقف مروجًا في اللّيلكي

LBCI
أخبار لبنان
14:41

سلام لـ"باريس ماتش": حزب الله يجب أن يتحول إلى حزب غير مسلح وثمة حرب استنزاف على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية

LBCI
فنّ
12:30

لهذا السبب... شكران مرتجى تبتعد عن مواقع التواصل وتغلق حساباتها

LBCI
اخبار البرامج
10:25

فوز المشتركة جوانا قاسم بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More