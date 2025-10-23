روبيو: أميركا لا تزال ترغب في عقد لقاءات مع روسيا

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة لا تزال ترغب في عقد لقاءات مع روسيا، بعد أن ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتماعًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وجاءت تصريحات روبيو بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي نفط روسيتين كبيرتين.