منظمة الصحة العالمية تقود إجلاءً طبيًا لإجمالي 41 مريضًا في حالة حرجة من غزة

أعلن تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء عبر إكس أن المنظمة قادت عملية إجلاء طبي لواحد وأربعين مريضًا في حالة حرجة و145 من المرافقين من غزة.



وشار إلى أن هناك نحو 15 ألف مريض في غزة ينتظرون الإجلاء.



وقال: "نواصل حث الدول على إظهار تضامنها وفتح جميع الطرق لتسريع الإجلاء الطبي".