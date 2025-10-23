هجوم بطائرات مسيرة على الخرطوم لليوم الثالث على التوالي

استهدفت طائرات مسيرة الخميس العاصمة السودانية الخرطوم ومطارها، لليوم الثالث على التوالي، بحسب ما أفاد شهود عيان وكالة فرانس برس.



وقال شاهد مقيم في جنوب أم درمان على الجهة المقابلة للخرطوم من نهر النيل: "عند الرابعة صباحًا سمع صوت مسيرتين تمران فوقنا وبعد فترة قصيرة سمعت صوت مضادات باتجاه سلاح المهندسين والسلاح الطبي".



وأفاد شاهد آخر بأن المسيرات اتجهت نحو المطار.

